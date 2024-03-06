أسعار مبادرة خير مزارعنا لأهالينا.. السكر والأرز بـ27 جنيها

تشهد أسعار مبادرة خير مزارعنا لأهالينا التي تنفذها وزارة الزراعة، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، لتلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية والسلع الأساسية، استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

أسعار مبادرة خير مزارعنا لأهالينا

أسعار مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، تشهد انخفاضا كبيرا مقارنة بسعر الأسواق، لتلبية احتياجات المواطنين من كل السلع الغذائية.

مواعيد فتح المعرض

ويفتح المعرض المقام بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي، يوميًا للمواطنين بداية من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، بانتظام مواعيد الفتح وضخ كميات كبيرة من احتياجات المواطنين.

أسعار المنتجات تقل عن السوق من 20 إلى 50%

وتنخفض أسعار الدواجن الطازجة 5 جنيهات للكيلو مقارنة بالأسواق، كما أن أسعار المنتجات تقل بنسبة من 20 إلى 50% عن أسعار السوق.

وجاءت أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون كالتالي:

- أسعار اللحوم البلدي 300 جنيه للكيلو.

- أسعار الدواجن المبردة 100 جنيه للكيلو.

- سعر كيلو السكر 27 جنيهًا.

- سعر كيلو الأرز 27.5 جنيهًا.