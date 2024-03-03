السكر بـ27 جنيها.. وزارة الزراعة تكشف تفاصيل مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»

قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ وزارة الزراعة تبنت مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» منذ سنوات، مشيرًا إلى أنها أسهمت في ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الزراعية، من المزارع مباشرة، لتباع للمواطنين بأسعار مخفضة.

أضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «أسعار المنتجات في المبادرة تقل بنسبة 20% إلى 50% عن السوق بسبب عدم وجود حلقات وسيطة».

وتابع: «المبادرة تركز على أكثر من محور، مثل المنافذ الثابتة الموجودة في كل محافظات مصر، ولدينا 274 منفذا ثابتا تُضخ بها كميات كبيرة من المواد الغذائية ذات الجودة العالية بأسعار تنافسية على مدار العام، ولدينا 33 منفذا متحركا تجوب المحافظات وتنتشر في الأسواق والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة».

وواصل:«"ليس لدينا حلقات تسويقية أو تجار أو وسطاء، وبالتالي، فإن منتجاتنا تصل من المزرعة للمواطن، وسعر اللحوم البلدي 300 جنيه، والكبدة البلدي 300 جنيه، والدواجن المبردة 100 جنيه للكيلوجرام، والسكر بـ27 جنيها، والأرز بـ27.5 جنيه والبصل بـ10 جنيهات والبطاطس بـ5 جنيهات».