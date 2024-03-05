«الزراعة»: استمرار صرف أسمدة محاصيل الموسم الشتوي حتى نهاية مارس الجاري

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بمد صرف الأسمدة للموسم الشتوي إلى يوم 31 مارس الجاري، بدلا من يوم 15 من نفس الشهر، وذلك حتي يتمكن كل المزارعين من الحصول على الاحتياجات السمادية الخاصة بالمحاصيل الشتوية.

مرونة في صرف الأسمدة للمحاصيل الاستراتيجية

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان صحفي اليوم، إن هذا القرار يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة المزارعين والمرونة في صرف الأسمدة للمحاصيل الاستراتيجية وغيرها من المحاصيل الشتوية.

وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه تم ارسال تعليمات بهذا الشأن إلى جميع مديريات الزراعة بالمحافظات، لتعميمها على الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أن تعليمات وزير الزراعة تطبق على جميع الجمعيات التابعة للائتمان والإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضي.

دعم مزارعي القمح

يشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن قرارات الحكومة لدعم مزارعي القمح، حيث ارتفعت المساحة المنزرعة خلال العام الحالي لما يقرب من 3.5 مليون فدان، حيث تستهدف الحكومة زيادة الاعتماد على القمح المحلي والحد من الواردات، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي اعتمادا على المنتج المحلي.