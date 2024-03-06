مهندسة ومدربة جمباز.. 9 معلومات عن يارا عزمي المشاركة في مسلسل إمبراطورية ميم

بملامح جريئة ورقة وأنوثة ظهرت الفنانة يارا عزمي، خلال إحدى المقاطع الدعائية لمسلسل إمبراطورية ميم، بعد تألقها في مسلسل سوتس بالعربي، لتثبت قدرتها في التمثيل، ويشيد بها الجمهور متوقعا لها مستقبلًا فنيًا يحمل الكثير من النجاحات، إذ يحتوي دورها على أحداث شيقة يتابعها الجمهور خلال السباق الرمضاني 2024، على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل إمبراطورية ميم

تقدم يارا عزمي شخصية نادين في مسلسل إمبراطورية ميم، إذ ظهرت في البرومو التشويقي للمسلسل وهي تقول: «فكر في كلامي وهنتكلم تاني»، كما كشفت عن تفاصيل دورها عبر «الإنستجرام»، معبرة: «متحمسين تشوفوا شخصية نادين في رمضان»، مما كشف عن ملامح شخصيتها وهي الفتاة الطموحة التي تسعى لإثبات جدراتها بالمجال العقاري.

من هي يارا عزمي؟

بالتزامن مع ظهور يارا عزمي خلال برومو مسلسل إمبراطورية ميم، نقدم معلومات عنها بحسب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به:

ولدت في محافظة الإسكندرية.

تخرجت في كلية الهندسة قسم عمارة.

عملت بالهندسة، والعديد من المهن بخلاف عملها في الهندسة.

درست في معهد الباليه بالإسكندرية.

عملت مدربة جمباز إيقاعي في عمر الـ16 عامًا، كانت مديرًا فنيًا في الجمباز بأحد الأندية الرياضية.

عملت مديرا فنيا لنادي الصيد.

تعمل كموديل في إحدى شركات تصميم الأزياء وتصنيع الملابس الجاهزة والإكسسوارات ومستحضرات التجميل والعطور.

شاركت في مسلسل «سوتس بالعربي» و«الهرشة السابعة»، وشاركت في فيلم «دراكو رع»، وفيلم «السيستم».

رحلة الفنانة يارا عزمي مع التمثيل

لم يكن التمثيل هدفها فكان أكثر ما تحبه هو الرسم والبالية، فضلًا عن دراستها للهندسة: «اتعرفت على الجنايني وشاركت في مسلسل سوتس بالعربي، وأخذت ورش في التمثيل مع المخرج علي بدرخان، وهمثل وأنا مكملة في الجمباز».