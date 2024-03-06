الأهمية الاقتصادية لتوحيد سعر الصرف.. ضبط الأسواق ورفع الضغط عن الجنيه (فيديو)

قرارات مهمة اتخذها البنك المركزي المصري للقضاء على السوق السوداء للدولار، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضبط السوق الدولارية، وبينها تحرير سعر صرف الدولار، ورفع سعر الفائدة على اللإيداع والإقراض 6% لتسجل 27.25% و28.25% على الترتيب، وهي خطوات مهمة خاصة بعد إتمام جزء كبير من مشروع تطوير رأس الحكمة، ليظل التساؤل هل هل ينهي مشروع تطوير رأس الحكمة الضغط على الجنيه المصري؟.

تفاصيل قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار

فضائية dmc، أبرزت تقريرا على شاشتها بعنوان «الأهمية الاقتصادية لتوحيد سعر الصرف»، أجابت خلاله على تساؤل هل ينهي مشروع تطوير رأس الحكمة الضغط على الجنيه المصري؟، مؤكدة أنّ قرار لجنة السياسات توحيد سعر الصرف جاء لضبط السوق والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، فضلا عن انتهاء الضغط على الجنيه المصري بعد إتمام مشروع اتفاقية تطوير رأس الحكمة.

أكد التقرير، أنّ الحكومة المصرية لم تتخذ القرار إلا بعد تعافي الاقتصاد والسير في اتجاه أكثر استقرارا، حيث يساهم قرار البنك المركزي في إغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمي والموازي، فضلا عن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يساهم في حسم برنامج التمويل المتوقع من صندوق النقد الدولي.

هل يؤثر قرار تحرير سعر صرف الدولار على اسعار السلع؟

«هل يؤثر قرار تحرير سعر صرف الدولار على أسعار السلع؟».. سؤال طرحه التقرير مؤكدا أنّه ⁠لن يترتب على تحرير سعر الصرف أي تأثيرات على أسعار السلع في الأسواق، لكن سيترتب على القرار زيادة تدفقات وتحويلات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية، وسيساهم في زيادة الصادرات المصرية السلعية وغير السلعية، فضلا عن ⁠زيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ⁠سيساهم في زيادة الاحتياطي النقدي والأجنبي، و⁠سيترتب عليه اثار إيجابية في قطاع السياحة بزيادة اعداد السياحة الوافدة لمصر.