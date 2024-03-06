خسائر فادحة بعد عطل فيسبوك.. هل تتوقف الخدمة مجددا؟

أظلمت وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، بعدما اجتاح انقطاع كبير منصات Meta على مستوى العالم، لتتوقف جميع المنصات الشهيرة مثل «فيسبوك»، و«انستجرام» عن العمل، قبل أن يتم تدارك العطل بعد ساعات.

لم يؤد هذا العطل واسع النطاق إلى قطع اتصال مليارات المستخدمين حول العالم، فحسب، بل كان له أيضًا تأثير مالي كبير على الشركة وفقًا للخبراء.

موقع «Hindustan times» أفاد أن سعر سهم Meta انخفض بنسبة 1.5%، كاشفا عن حجم الأموال التي خسرها مارك زوكربيرج، مالك الشركة نتيجة لهذا التوقف الهائل.

خسائر فادحة بعد عطل فيسبوك.. كم فقد مارك من دخله؟

بعد تسجيل خروج العديد من المستخدمين فجأة من فيسبوك، ما تسبب في حالة من الارتباك، واجهت بعض المنصات مثل «إنستجرام» أيضًا مشكلات، قبل أن يخرج آندي ستون مدير الاتصالات في شركة «ميتا» خلال الساعات الماضية، من خلال بيان رسمي يعتذر خلال عما حدث.

دان آيفز، المدير الإداري لشركة «Wedbush Securities»، كشف لموقع «دايلي ميل» الإنجليزي، أن مارك زوكربيرج خسر حوالي 100 مليون دولار من دخله يوم الثلاثاء نتيجة تعطل المنصات في جميع أنحاء العالم.

هل يمكن أن يتكرر عطل فيسبوك؟

جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي في شركة «ESET»، كشف مفاجأة كبرى، بعدما قال: «فيسبوك لديه تاريخًا من الانهيار، ولكن قد يكون ذلك نتيجة لعدد كبير من الأسباب، مضيفا: «على الرغم من أنه من الصعب أن يكون ذلك هجومًا إلكترونيًا، إلا أنه لا يمكن استبعاد الأمر تماما».

هل يمكن أن يحدث عطل فيسبوك مجددا؟، شبكة «فوربس» أثارت الجدل حول استمرار الأزمة، بعدما كشفت أن بعض المستخدمين ما زالوا غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم، مما يشير إلى أنه قد لا تزال هناك مشكلات لم يتم حلها من خلال فيسبوك.