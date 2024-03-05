«يا عم والله مش مستقصدك».. كيف علق المشاهير على عطل فيسبوك وإنستجرام؟

أثار تعطل تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك، حالة من القلق على حسابات المستخدمين الذين اعتقدوا أن خروجهم المفاجئ من التطبيق الشهير، يعني تعرض حساباتهم إلى الاختراق، وبعد عودته للعمل انهالت التعليقات الساخرة من عدد من نجوم الفن والمشاهير في مختلف المجالات، للتعليق على العطل المفاجئ بطريقة كوميدية.

تعليق محمد صبحي على عطل فيسبوك

نشر الفنان القدير محمد صبحي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورة من أحد مشاهده في مسلسل «يوميات عائلة ونيس»، معلقا: «لما تتخض إن حسابك اتسرق ويطلع عطل عام»

تعليق أحمد حلمي

علق الفنان أحمد حلمي بصورة نشرها عبر صفحته على فيسبوك، من فيلم «جعلتني مجرماً» معلقاً: «وأنا بحاول أفتح فيسبوك بالعافية».

تعليق محمد هنيدي

واستعان الفنان محمد هنيدي للتعليق على العطل المفاجئ، بمشهدين من فيلم «همام في أمستردام»، معلقا على الأولى: «وقعت قلبي»، وعلى الثانية: «الرطوبة كلت الفيسبوك».