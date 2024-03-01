محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير في أحياء المنيرة وإمبابة والعجوزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم عددا من القطاعات بأحياء المنيرة الغربية وإمبابة والعجوزة للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام الجاري.

رفع كفاءة الأسوار والبلدورات

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أن المحافظ تفقد خلال جولته أعمال التطوير أسفل محور الفريق كمال عامر بجوار محطة بشتيل الجديدة وشارع المطار، والتي تضم إنشاء أرصفة للمشاه وطلاء ورفع كفاءة الأسوار ودعم القطاع بالزراعات والمسطحات الخضراء.

إنشاء ساحات لانتظار السيارات

وكلف المحافظ رؤساء أحياء المنيرة الغربية والعجوزة برفع المخلفات نواتج الأعمال لبدء أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طبقة الطريق مع مراعاة إنشاء ساحات لانتظار السيارات لخدمة المترددين على محطة القطارات ببشتيل.

طلاء العقارات المطلة والمحيطة بالمحطة

واطلع المحافظ على أعمال زراعة النخيل والمسطحات الخضراء أمام محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل ضمن خطة المحافظة؛ لرفع كفاءة وتحقيق المظهر الحضاري للمناطق المحيطة بالمحطة.

تكثيف جهود تحسين منظومة النظافة

وتفقد المحافظ حالة النظافة بشوارع محي الدين أبو العز وسليمان جوهر وجامعه الدول العربية، موجها رئيس هيئة النظافة بضرورة تكثيف جهود تحسين منظومة النظافة وتكليف فرق للمرور الدوري لتنفيذ أعمال الكنس والتجريد وعدم السماح بوجود أي مخلفات.