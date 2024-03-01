محافظ الجيزة: استجابة فورية لـ98% من شكاوى المواطنين في فبراير

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على نسب استجابة الجهاز التنفيذي للشكاوى الواردة من المواطنين عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية الموحدة حيث حققت المحافظة نسبة 98% خلال شهر فبراير.

الهيئة العامة للنظافة والتجميل في صدارة معدلات الاستجابة

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المؤشرات جاءت فيها الهيئة العامة للنظافة والتجميل في صدارة معدلات الاستجابة بنسبة 100% كما تصدر مركز ومدينة الواحات البحرية نسب مراكز ومدن المحافظة وتصدر حي المنيرة الغربية نسب الأحياء ومديرية الأوقاف نسب المديريات.

التيسير على المواطنين

وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من بحث والرد على كافة الشكاوى الواردة لكل جهة من المواطنين في اطار حرص المحافظة نحو التيسير على المواطنين.

وأشار المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة إلى ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل لأية مساحات أراضي فضاء وبحث استخدامها كساحات انتظار وفقاً لاحتياجات كل قطاع.

شدد المحافظ على اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على ظاهرة فرز المخلفات داخل الكتل السكنية للحفاظ على البيئة وتحسين الوجهة الحضارية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن.

إستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء

وناقش المحافظ خلال اللقاء استعدادات المراكز التكنولوجيا لإستقبال الراغبين فى التقدم وإستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصه به.

تابع المحافظ التجهيزات النهائية الخاصة بالمراكز وتدريب العاملين بها على استقبال المواطنين وسرعة التعامل مع الطلبات المقدمة من جانبهم، معلنا انضمام 3 مراكز تكنولوجيا بقرى منيل سلطان والكداية وصول بأطفيح ومركز بقرية الودي بالصف التي من شأنها استيعاب طلبات لأعداد أكبر من المواطنين بتلك القرى وتسهيل تقديم الخدمات.

وجه محافظ الجيزة جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بتشكيل لجنة للمتابعة الدورية والتأكد من عدم تجاوز المراكز للمدد الطبيعية للرد على طلبات المواطنين وذلك فيما يخص التعاملات اليومية الجارية بالمراكز التكنولوجية.