«الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة أول وثاني أيام رمضان

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد أول أيام رمضان ارتفاعًا في درجات الحرارة، مع تسجيلها قيمًا أعلى من المعدلات الطبيعية.

ارتفاع فى درجات الحرارة أول أيام رمضان

وأضافت غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن خرائط الطقس تظهروجود ارتفاعا في درجات الحرارة أول أيام رمضان، يوم الاثنين المقبل، أول أيام شهر رمضان فلكيا، إذ ستكون الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعي، وتسجل على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وأشارت إلى أن الأجواء ستكون شتوية دافئة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الدلتا وشمال وجنوب الوجه البحري، في حين تسود أجواء حارة على محافظات جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد.

طقس ثاني يوم رمضان

وأكدت غانم أن يوم الثلاثاء المقبل الذي يمثل ثاني أيام شهر رمضان، سيشهد أيضا ارتفاعا جديدا في الحرارة، إذ تسجل العظمى على القاهرة 26 درجة، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية حارة، تعمل على ارتفاع الحرارة أعلى من المعدلات بين 3 لـ4 درجات على جميع الأنحاء خلال النهار، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلا، إذ تسود أجواء باردة وشتوية.