رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الأرصاد»: استمرار الأجواء الدافئة حتى الأسبوع المقبل

كتب:

انتصار الغيطانى
10:59 ص | الأربعاء 06 مارس 2024
حالة الطقس- أرشيفية

حالة الطقس- أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ هناك استقرارًا في حالة الطقس على الأنحاء كافة، بدءًا من اليوم وحتى الأسبوع المقبل، وذلك وفق الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية.

وأضافت الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ الأجواء ستظل دافئة نهارًا على شمال البلاد، في حين ستكون حارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ويتخللها فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة ومتفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وهي أمطار لن تؤثر على الحياة اليومية ولن تصل إلى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدًا الخميس

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة. 

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة السبت

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.

اقرأ المزيد:

أماكن الخروج في الإسكندرية مع تحسن الطقس.. منها مناطق مجانية

تحذير لـ4 فئات من تقلبات الطقس في الأيام المقبلة.. «الزموا منازلكم»

تحذير طبي من عادة شائعة في التعامل مع تقلبات الطقس.. تدمر صحة أولادك

الأمطار تقترب مجددا.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس الأيام المقبلة
بقلم انتصار الغيطانى