«الأرصاد»: استمرار الأجواء الدافئة حتى الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ هناك استقرارًا في حالة الطقس على الأنحاء كافة، بدءًا من اليوم وحتى الأسبوع المقبل، وذلك وفق الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية.

وأضافت الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ الأجواء ستظل دافئة نهارًا على شمال البلاد، في حين ستكون حارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ويتخللها فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة ومتفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وهي أمطار لن تؤثر على الحياة اليومية ولن تصل إلى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدًا الخميس

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة السبت

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.