«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم، نشهد تراجعًا في قيم درجات الحرارة مقارنة بالأمس، الذي شهدنا فيه ارتفاعًا مؤقتًا في قيم درجات الحرارة بمعظم أنحاء الجمهورية.

منخفض جوي في طبقات الجو العليا

وأشارت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إلى أنّ الكتل الهوائية اليوم، معظمها شمالية آتية من البحر المتوسط، إضافة إلى وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة في المحافظات الشمالية، وهو ما يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية عن الأمس.

فرص سقوط أمطار

وتابعت أنّ درجة الحرارة العظمى اليوم، 23 درجة مئوية وتعتبر معدلات طبيعية لمثل هذا الوقت من العام، إذ نشهد أجواءً شتوية دافئة تمامًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء مائلة للدفء على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، بينما تكون مائلة للحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وقالت إنّه سيكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، على فترات متقطعة من اليوم، ولن تؤثر على أي أعمال أو الأنشطة اليومية، وسط توقعات بنشاط الرياح على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء في فترات المساء تحديدًا، ما يساعد على الشعور بالبرودة أكثر.