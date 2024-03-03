«تعليم الجيزة»: يوم ترفيهي للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بكل المدارس

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انتظام العملية التعليمية في مدارس إدارتي أبوالنمرس والهرم، ووجه بالتجهيز ليوم ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الإدارات التعليمية في المحافظة.

وزار مدرسة شبرامنت الإعدادية بنات، ومدرسة شبرامنت الإعدادية بنين، وتفقد الفصول الدراسية وسير امتحانات الشهر للصفين الأول والثاني الإعدادي.

الامتحانات الشهرية

وتحاور مع الطلاب حول مستوى الامتحانات الشهرية وأكد لهم ضرورة الاجتهاد في المذاكرة وتحصيل العلم ليخدموا وطنهم الغالي بعد التخرج، ودعاهم إلى التعرف على المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة لبناء مصرنا الجديدة وعدم الاستماع إلى الشائعات الهدامة، ثم تابع زيارته لحجرة الكنترول وشؤون الطلبة.

وكرّم «سلومة» أيمن محفوظ مدير مدرسة شبرامنت الإعدادية بنات، وسلمه شهادة تقدير للجهد المبذول في خدمة العملية التعليمية.

وخلال زيارته إلى مدرسة النهضة الرسمية لغات بإدارة الهرم، تفقد غرفة مصادر التعلم لطلبة الدمج والاحتياجات الخاصة، التي جرى إنشاؤها عن طريق المشاركة المجتمعية.

يوم ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الإدارات

ووجه بالإعداد ليوم ترفيهي لذوي الاحتياجات بجميع الإدارات، على أن يجري تجميع ذوي الهمم «طلاب الدمج» في مدرسة متوسطة بالإدارة، وإعداد برنامج ترفيهي بالتنسيق مع التربية النفسية والاجتماعية.