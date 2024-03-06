البابا تواضروس يشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس

عقدت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس اجتماعها اليوم برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة وذلك في ختام اجتماعات اللجان المجمعية التي بدأت أمس الأول.

انعقاد لجنة المجمع المقدس

وناقشت اللجنة، التي تتكون من مقرري اللجان المجمعية الرئيسية، عددًا من الملفات الرئيسية التي طرحت في جداول أعمال لجان المجمع خلال اليومين الماضيين.

ومن المقرر أنَّ تعقد آخر الاجتماعات باجتماع لجنة السكرتارية مساء اليوم للتحضير للجلسة العامة للمجمع المقدس.

وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، ألقى المركز الإعلامي للكنيسة الضوء على أبرز مهام اللجنة فهي تعمل كلجنة استشارية للبابا تواضروس فيما يعرضه أو يطرحه أحد أعضاء المجمع المقدس من موضوعات، ومتابعة تنفيذ قرارات المجمع المقدس، تنفيذ ما تكلف به من أعمال بواسطة المجمع المقدس، دراسة واتخاذ قرارات في الظروف الطارئة فيما عدا ما يخص الإيمان والعقيدة.

كما تتابع اللجنة بمتابعة التزام الآباء أعضاء المجمع المقدس بتعهداتهم الكنسية والشخصية لقداسة البابا أن يكلف لجنة ثلاثية من هذه اللجنة الدائمة للتحقيق في الأمر ورفع توصيات من خلال اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لأخذ القرار المناسب، تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن عملها للمجمع المقدس.