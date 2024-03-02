سكرتير المجمع المقدس يكشف تفاصيل تأجيل رسامة أساقفة بعض الإيبارشيات

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يومي 9 و10 مارس الجاري، لرسامة أساقفة جدد للإيبارشيات الخالية، وعدد من الأديرة، وذلك على يد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتكون الأولى منذ عامين.

سكرتير المجمع المقدس يوضح موقف الإيبارشيات الخارجية

وقال الأنبا دانيال، مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه من المقرر رسامة أسقف لدير الشايب حيث رشح القمص إقلاديوس السرياني للرسامة رئيساً لدير الأنبا باخوميوس بالأقصر المعروف بدير الشايب، وتم ترشيح القمص أنسطاسي السرياني لرسامته أسقفاً على إيبارشية نجع حمادي.

وحول رسامة أساقفة في للإيبارشية الفارغة في الخارج، أوضح الأنبا دانيال أنه جرى إلغاء رسامة أسقف لإيبارشية مارسيليا وطولون مكان الأنبا أثناسيوس الراحل، والاكتفاء بالقمص بيشوي سوريال، وكيل مطرانية فرنسا وطولون، والذي يرسل للبابا تواضروس تقرير بوضع الإيبارشية.

وأضاف أنه تم تأجيل رسامة أسقف لدير الأنبا انطونيوس في جنوب ألمانيا والذي رحل الأسقف المشرف عليه في أغسطس الماضي، حيث أعلن الدير عن رحيل الأنبا ميشائيل.

ونفى الأنبا دانيال ما تردد بشأن رسامة أسقف جديد للتنمية وفصل التنمية عن أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، متابعاً أنه من المقرر الإعلان خلال الأيام المقبلة عن المرشح لكرسي إيبارشية المنصورة.