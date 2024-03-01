سكرتير المجمع المقدس يوجه بفتح باب الطعون لاثنين من المرشحين للسيامة أساقفة

وجّه الأنبا دانيال، مطران المعادي سكرتير المجمع المقدس، خطابا رسميا لترشيح اثنين من رهبان الدير للرسامة في الدرجة الأسقفية، وفتح باب تلقي الملاحظات عليهم حتى يوم الأحد 3 مارس الساعة العاشرة مساء.

الرهبان المرشحون للرسامة أساقفة

وجرى ترشيح اثنين من رهبان دير السريان وهما: القمص اقلاديوس السرياني أسقفًا لدير الأنبا باخوميوس بالأقصر والمعروف بدير الشايب، والقمص انسطاسي ليتم رسامته أسقفًا على إيبارشية نجع حمادي.

وحصلت «الوطن» على نسخة من الخطاب المرسل وقال الأنبا دانيال سكرتير المجمع «مرسل إلى نيافتكم ترشيح اثنين من الآباء الرهبان للسياحة في الدرجة الاسقفية لإبداء أي ملاحظات قبل الإعلان الرسمي:

1- القمص اقلاديوس السرياني استفاً لدير الانبا باخوميوس بالأقصر والمعروف بدير الشايب.

2- القمص انسطاسي السرياني أسقفا لايبارشية نجع حمادي وكل توابعها

وأضاف: نرجو إرسال أي ملاحظات قبل الساعة العاشرة مساء يوم الأحد 3 مارس 2024.

البابا تواضروس يرسم أساقفة جدد 10 مارس

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لرسامة أساقفة جدد خلال شهر مارس الجاري، حيث تكون عشية رسامة الأساقفة الجدد يوم السبت 9 مارس، ليترأس البابا تواضروس الثاني قداس رسامة الأساقفة الجدد، يوم الأحد الموافق 10 مارس، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ذلك اليوم بالصوم الكبير 2024 الذي يبدأ يوم الاثنين 11 مارس.