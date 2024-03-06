قافلة طبية للكشف على المواطنين بالمجان في قرية 8 بالمنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية 8 بمركز المنيا، وذلك على مدار يومي 6 و 7 مارس الجاريين، وصلك ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة.

تقديم الخدمات العلاجية المجانية

تأتي هذه القافلة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول إلى جميع المناطق والقرى الأكثر احتياجاً وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيراً عليهم.

وتضم القافلة العديد من التخصصات الطبية منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، ويقدمها نخبة من الأطباء المتخصصين.

وتشمل الخدمات الطبية المقدمة إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

وتأتي هذه القوافل الطبية ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة، ويتم اختيار القري التي تبعد أكثر من 15 كيلو متر عن أقرب مستشفي عام أو مركزي وتفتقد إلي الخدمات الطبية، ويتم إطلاق القوافل الطبية بالتناوب بين هذه القري علي مدار الشهر الواحد.