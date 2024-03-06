وفد من البنك الدولي يزور محطة مياه الكمايشة بالمنوفية

استقبل الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وفد بعثة البنك الدولي والبنك الآسيوي خلال زيارتهم لمحافظة المنوفية، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية «SRSSP» بمرحلتيه الأولي والثانية والجاري تنفيذه بمدينة تلا.

محطة معالجة الكمايشة

وتفقد مسئولو بعثة البنك الدولي والبنك الأسيوي الزيارة أعمال محطة معالجة الكمايشة الجاري تنفيذها بطاقة مستقبلية 9000م3/يوم من التى تقوم بتنفيذها الشركة الدولية للإنشاءات، حيث تقدمت الشركة المنفذة بعرض تفصيلي عن المحطة والتي تهدف خدمة حوالي 79684 ألف نسمة بعدد 4 قرى و10 توابع .

محطه رفع كفر العلوي

كما تم تفقد محطه رفع كفر العلوى بطاقه 2500 م3 /يوم تخدم 7302 نسمة مقاولة شركة الشهاب وكذلك أعمال تنفيذ شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد بقرية صفط جدام الجاري تنفيذها بأطوال شبكات 24085 م مقاولة شركة مصر للإنشاء والتعمير .

وعقد ممثلو البعثة جلسات مع بعض المواطنين واللجان المحلية التى تم تشكيلها لتمثل المجتمع، والتي تسهم فى دعم البرنامج بالقرى محل التنفيذ وتطبيق مبادىء المشاركة المجتمعية ومدى رضاء المواطنين عن تنفيذ الأعمال ومد الخدمات .

دور المرأة في المجتمع

وأشاد ممثلو البعثة بالدور الواضح للمرأة في تلك اللجان، وكذلك في المجتمع المصري بشكل عام، وتأثير ذلك بشكل خاص على تحقيق النتائج بالبرنامج وتنفيذ المشروعات. واختتم الوفد الزيارة بتوجيه الشكر لكافة الحضور على الإنجاز الرائع في تنفيذ الأعمال والذي يعد نموذجاً يحتذى به لجميع المشروعات الأخرى.

ورافق البعثة مسؤولو وحدة إدارة المشروعات، وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان «PMU»، واستشاري إدارة البرنامج «PMC»، واستشاري دعم التنفيذ «ISC» مكتب إنفيروكونسلت.

جدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع المستهدفة بالإضافة إلى تحسين أداء شركة مياه الشرب والصرف الصحي. مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.