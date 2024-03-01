خطوات التقديم على عداد مياه في المنوفية.. 7 شروط مطلوبة

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، خطوات التقديم على طلب عداد مياه الشرب والأوراق المطلوبة، يأتي ذلك ضمن حرص شركة مياه الشرب من خلال مراكز خدمة العملاء على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات في أقل وقت.

خطوات التعاقد على عداد مياه

وأشارت إلى أنّ التقديم اليدوي من خلال تقديم المستندات وبطاقة الرقم القومي إلى مكتب خدمة العملاء، وبعد مراجعة الأوراق والتأكد من صحتها، يوقع العميل ويدفع رسوم التقديم على عداد المياه.

وأضافت شركة المياه، أنه بعد 6 أيام من تقديم الطلب، يذهب العميل إلى الشركة مرة أخرى لعمل إجراءات داخلية للخدمة، وفي حالة التقديم على عداد رئيسي يُحول الطلب للإدارة المعنية لعمل معاينة، وبعد ذلك تُجدد قيمة المقايسة بعد المعاينة وتُسدد الرسوم النهائية للخدمة، وبعد 7 أيام يُحول الطلب للجهة المختصة لتركيب العداد والحصول على الخدمة.

الشروط والأوراق المطلوبة