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قطع مياه الشرب عن 11 منطقة في المنوفية غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

كتب:

عصام علم الدين
10:48 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
قطع المياه - أرشيفية

قطع المياه - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب رئيس الشركة القابضة والعضو المنتدب، خريطة قطع المياه غدا الأربعاء في عدد من القرى والمناطق، لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 مساء.

سبب قطع المياه 

وأكدت شركة المياه عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قطع المياه غدا بسبب غسيل وتطهير الخزانات ومحطات المياه ضمن برنامج الصيانة الشهري، وناشدت المواطنين وأصحاب المحلات المختلفة من توفير المياه اللازمة خلال فترة انقطاع المياه في 11 منطقة بالمحافظة.

أماكن قطع المياه غدا 

وتضمنت الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه غدا ما يلي:

- مركز شبين الكوم.. الكوم الأخضر - منشأة شنوان.

- مركز تلا.. كفر العلوي. 

- مركز الشهداء.. سرسموس. 

- مركز منوف.. منشأة سلطان.

- مركز أشمون.. الكوادية - صراوة - أبو رقبة. 

- مركز قويسنا.. ابنهس - كفر أبشيش - يقسا.

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بقلم عصام علم الدين