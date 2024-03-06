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دراما المتحدة

ندوة لتوعية طلاب مدارس القاهرة باستخدامات الطاقة الذرية

كتب:

سلامة عامر
03:30 م | الأربعاء 06 مارس 2024
خلال ندوة التوعية لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية

خلال ندوة التوعية لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية

أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أولى ندواتها التوعوية لطلاب المدارس بمحافظة القاهرة من مدرسة فيوتشرزتك بمصر الجديدة، وتأتي عقب ندوات الهيئة المتتالية لطلاب المدارس، التي عُقدت بالتعاون مع مكتبات مصر العامة بمحافظتي الأقصر وبورسعيد، ومكتبة المنصورة العامة بمحافظة الدقهلية.

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن الندوة تأتي ضمن خطتها للتواصل مع الجمهور لعام 2024، التي حددت من ضمن فئاتها المستهدفة طلاب المدارس والجامعات.

واستُهل اللقاء بكلمة ترحيب من نهى المالكي مديرة المدرسة، بالدكتورة ماهيتاب المناوي رئيسة إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبرت من خلالها عن الشكر والتقدير للهيئة على تخصيص مدرسة فيوتشرز تك القاهرة بأولى ندواتها بالمحافظة.

الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

وتهدف الندوة إلى التوعية بأهمية الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يضمن حماية الإنسان، والممتلكات، والبيئة من المخاطر الإشعاعية، وشهدت عرض فيديو تعريفي يوضح دور الهيئة وأهم ما لديها من إمكانات.

 

الجدير بالذكر أن خطة تواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لعام 2024، تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور في مختلف المحافظات، خاصة الفعاليات التي تستهدف طلاب المدارس والجامعات، وسيجري عقد المزيد من اللقاءات التوعوية داخل المدارس والجامعات في الفترة المقبلة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.