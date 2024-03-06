«CNN» تشيد بقرارات «المركزي».. واقتصاديون: تسيطر على معدل التضخم

أشاد موقع «CNN بالعربية» بقرارات البنك المركزي حول زيادة سعر الفائدة واقع 600 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، واصفا ذلك القرار بأنه أعلى نسبة في تاريخه.

خبراء يشيدون بقرارات البنك المركزي

لم يتوقف الأمر على الإشادة بقرارات البنك المركزي، بل جرى إيضاح فوائد ما تم إعلانه على الاقتصاد المصري من جانب عدد من الخبراء المصرفيين؛ إذ وصف محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 6%، يسيطر على معدل التضخم.

وأكد عبدالعال أن حزمة القرارات الصادرة من جانب البنك المركزي سيقضي على السوق الموازية للصرف الأجنبي، من خلال غلق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وذلك بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

وأوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، لـ«CNN بالعربية» أن رفع سعر الفائدة يشير إلى اتجاه البنك المركزي المصري حول تعجيل السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، مؤكدا نجاح الأهداف المرجوة من هذه القرارت، إذ يسهم رفع سعر الفائدة وطرح شهادات ادخار مرتفعة يشجع المواطنين على الادخار، والسيطرة على التضخم.