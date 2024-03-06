زيادة الصادرات وجذب استثمارات.. مزايا قرار المركزي بتطبيق سعر صرف مرن

كشفت تقارير اقتصادية حكومية عن الآثار الإيجابية لتطبيق سعر الصرف المرن، إذ أكدت التقارير أنَّ هذا القرار سيؤدي إلى تشجيع جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة وتوسع مشروعات الاستثمار الأجنبي القائمة.

توفير موارد نقد أجنبي وتوفير احتياجات التنمية

وبحسب التقارير الحكومية فإنّه قد أدى وجود سعريين لـ الدولار في مصر لإحجام بعض المستثمرين عن الاستثمار في مصر انتظارا لحل هذه المشكلة الطارئة، وفي ظل تبنى سعر الصرف المرن فإنّ عدد ضخم من الاستثمارات الأجنبية ستدخل للسوق المصرية، مما يعني توفير موارد نقد أجنبي وتوفير احتياجات التنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين.

طرح جزء من أصول الدولة للمستثمرين في البورصة

وبحسب التقرير فإنَّ سعر الصرف المرن سيساعد في برامج طرح جزء من أصول الدولة للمستثمرين في البورصة والمستثمرين استراتيجيين، مما سيساعد في تطوير هذه الأصول وزيادة عائداتها وأرباحها واستمرار قدرتها على تشغيل العاملين بها، إلى جانب دخول جزء من تحويلات العاملين المصريين بالخارج للقطاع الرسمي مقابل استبدال العملات بسعر حقيقي مناسب مما يعود بالنفع على مدخراتهم واستثماراتهم وأسرهم.

وأشار التقرير الحكومي إلى أنَّ سعر الصرف المرن سيؤدي لزيادة تنافسية الصادرات المصرية التي تعتمد على مواد خام ومستلزمات إنتاج محلية، وزيادة تنافسية المصانع التي تتوافر لديها المرونة لتغطية الطلب الخارجي المتزايد على إنتاجها.

تدبير الاحتياجات الدولارية بسعر حقيقي

وأخيرًا سيؤدي وجود سعر صرف بشكل رسمي في القنوات الرسمية سيتيح لكل المتعاملين تدبير احتياجاتهم الدولارية بسعر حقيقي مناسب أقل من سعر السوق السوداء.