«القاهرة» تكرّم عددا من رموز الوطن الراحلين بإطلاق أسمائهم على شوارع وميادين

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة اللواء خالد عبد العال، على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس وشوارع وميادين العاصمة، تقديرا لما قدموه في خدمة الوطن.

وجاءت أسماء المكرمين كما يلي: «اللواء الراحل محمد أمين نصر، أمين صندوق تحيا مصر السابق على أحد الكبارى الممتدة على محور الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي بحي مصر القديمة، واسم الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي على الميدان الواقع بمنطقة تقاطع محور ياسر رزق مع امتداد كوبري طه حسين بحي المقطم».

كما وافق المجلس على إطلاق اسم البطل الشهيد عبدالرحمن علي الشناوي، على مدرسة الجولف الرسمية المتميزة بالشروق، والبطل الشهيد محمد جمال محمد علي، على مدرسة حلوان الثانوية بنين بحي حلوان، والبطل الشهيد بيشوي شهدي عبد المسيح، على مدرسة المرج الإعدادية بنين بحي المرج، والبطل الشهيد أحمد فراج عبد الصبور، على شارع عزبة الوالدة العمومي بحي حلوان.