نائب محافظ القاهرة تتابع تطوير ورفع كفاءة الشوارع بمحيط السيدة زينب

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة والشوارع المطلة على رحاب مسجد السيدة زينب.

شددت جيهان عبدالمنعم خلال جولتها على بذل أقصى الجهد لخروج الأعمال إلى النور بالمظهر اللائق والتي تتماشى مع عراقة وجلال المزارات، بحضور اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة والمهندسة سارة ابراهيم بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية.

أعمال التطوير في السيدة زينب

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن أعمال التطوير متواصلة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمعنية والهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة التي تشمل العمل على تحسين الموقع العام بمحيط الطريق ورفع المخلفات وترميم البلدورات ودهان الأرصفة.

زيادة المسطحات الخضراء

ووجهت نائب المحافظ بمراعاة البعد البيئي بمواقع التطوير من خلال الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصورة جمالية مع رفع نواتج التقليم ورفع كفاءه أعمدة الإنارة واستبدال الكشافات التالفة مع الانتهاء من استعدال باقي الأعمدة وصيانة الولاعات وطلاء أكشاك الإنارة.

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على الأجهزة التنفيذية والمعنية بالاهتمام التام و الحرص على رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة زينب والشوارع المحيطة به ومنها شارع بورسعيد وشارع السد وطلاء العقارات بألوان موحدة نظرا للإقبال الشديد من المواطنين لزيارة الميدان خاصة مزارات آل البيت المختلفة بصفة عامة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

حديقة قنديل أم هاشم

كما شملت الجولة تفقد حديقة قنديل أم هاشم بشارع بورسعيد التي تم إنشاؤها لخلق متنفس صحي وبيئة نظيفة ومظهر جمالي يليق بالقيمة الحضارية والتاريخية للحي العريق التي تقع الحديقة على مساحة 4 آلاف م2.