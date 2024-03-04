بعد توقف 10 سنوات.. نائب محافظ القاهرة تناقش إجراءات تشغيل سوق 15 مايو

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا تنسيقا موسعا؛ لتشغيل سوق 15 مايو، وتذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجه أعمال التشغيل.

ناقشت نائب المحافظ خلال الاجتماع التنسيقي سبل إجراءات تشغيل سوق 15 مايو؛ ليصبح حقيقة ملموسة داخل المدينة، وخدمة المنطقة الجنوبية برمتها بعد توقف أكثر من 10سنوات، والذي يأتي بالتنسيق بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة 15 مايو، للتشغيل بما فيه للصالح العام.

تشغيل محلات سوق التونسي

وأوضحت نائب المحافظ، أن الهدف من تنسيق كافة الجهود وتذليل كافة المعوقات لتشغيل محلات سوق التونسي داخل مدينة 15 مايو شرق الطريق الدائري، بمساحة 15 فدانا، لتوفير فرص عمل للشباب، وتلبية الاحتياجات الشرائية لسكان المدينة والمنطقة الجنوبية برمتها، نظرا لموقعه المتميز والذي يحيط به المنطقة الصناعية المركزية وامتدادها ومنطقة الإسكان المتوسط «سكن كل المصريين»، وواجهة الطريق الرئيسي لمنطقة الزهور والزهراء، إلى جانب تقليل تكلفة المنتج.

توفير المرافق

كما بحثت آليات وإجراءات تفعيل التشغيل، ومنها العمل الجاد على تشغيل منظومة الحماية المدنية ضد الحرائق؛ لتحقيق أعلى معدلات الأمان وتوفير كافة المرافق والمعدات اللازمة؛ لإجراء الاختبارات اللازمة والخاصة بهذا الشأن.