تراجع أسعار اللحوم الطازجة اليوم الأربعاء 6-3-2024

تراجعت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية بقيمة 6 جنيهات مقارنة بسعرها أمس، ليسجل سعر كيلو اللحوم الطازجة نحو 377 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد السطور التالية أسعار اللحوم بأنواعها المختلفة، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي.

اللحم الضأن اليوم

تراجع سعر كيلو اللحم الضأن بقيمة 10 جنيهات، ليسجل متوسط سعره نحو 404 جنيها، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية.

اللحم الكندوز اليوم

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير في المتوسط نحو 326 جنيها، متراجعا 3 جنيهات مقارنة بسعر أمس، وسجل سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير في المتوسط نحو 369.9 جنيه بانخفاض 5 جنيهات مقارنة بأمس.

اللحم البتلو اليوم

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الأحمر البتلو 395.7 جنيه، بتراجع 9 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

اللحم البتلو بعظم

سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم 370.83 جنيه بانخفاض قدره جنيهين عن أمس.