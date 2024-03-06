«تجارية الجيزة»: قرارات «المركزي» تعكس مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي

ثمنّ المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قرارات البنك المركزي الصادرة صباح اليوم، مؤكدًا أنها ستقضيعلى السوق الموازية وتحقق الاستقرار في سوق الصرف.

وأكد الشاهد في تصريحات اليوم، أهمية توجه البنك المركزي لسعر صرف مرن قائم على سياسات العرض والطلب يعكس مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف بشكل رئيسي حل مشكلة العملة نهائيا، وإتاحتها من خلال المصادر الرسمية فقط ما يسهم في استقرار الأسواق والقضاء على عشوائية التسعير.

ضرورة سرعة الإفراج عن البضائع المكدسة في المواني

ودعا رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى سرعة الإفراج عن البضائع المكدسة في المواني خاصة من مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الإسراع بفتح الاعتمادات المستندية للشحنات الجديدة حتى نعطي رسالة إيجابية للأسواق.

تثبيت سعر الدولار الجمركي

ودعا رئيس غرفة الجيزة إلى أهمية اتخاذ وزارة المالية، قرار بتثبيت الدولار الجمركي الذي يُحتسب عليه الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وذلك لفترة زمنية لتفادي زيادات إضافية في تكلفة الإنتاج وأسعار السلع، مشيدا بقرار البنك المركزي فبتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان، وهو توجه يعيد الثقة فب القطاع المصرفي.