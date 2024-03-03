«الغرف التجارية»: تاجر التجزئة ملزم بإعلان السعر على 7 سلع استراتيجية

علّق الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على إصدار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا، بشأن كتابة الحد الأقصى لسعر بيع 7 سلع استراتيجية على المنتجات.

سلع مخاطبة بالقرار الوزاري

وأوضح «عز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة»، المُذاع عبر «الحياة اليوم»، أنّ السلع المخاطبة بهذا القرار هي الزيت المعبأ والفول المعبأ والأزر المعبأ والسكر المعبأ والمكرونة المصنعة من الدقيق، واللبن المعبأ والجبن الأبيض المصنع من زيوت نباتية المعد للبيع بحد أقصى 15 كيلو للعبوة.

إعلان السعر على السلع:

وشدد على أنه على تاجر التجزئة إعلان السعر، على المنتجات المخاطبة بالقانون السابق لضمان عدم التلاعب بالأسعار.