أحمد موسى: افتتاح مطار برج العرب الجديد يونيو المقبل (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع رأس الحكمة سبب مشكلات لأهل الشر، ويناير الماضي أعلن رئيس الحكومة عن ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، متسائلا: أنتم عاوزين الدولة تتخارج ولا متتخارجش؟ عاوزين الدولة تستحوذ ولا متستحوذش؟ هو أنتم عايزين الدولة تشغل القطاع الخاص ولا إيه؟

القطاع الخاص مميز في إدارة وتشغيل المطارات

ولفت «موسى» خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن القطاع الخاص مميز في إدارة وتشغيل المطارات، وليس هناك دولة تدير مطارات؛ لأن القطاع الخاص يقدم خدمات ومميزات أفضل من الحكومة، وهناك خطة لـ50 سنة مقبلة لتطوير قطاع الطيران.

الدولة تستهدف جذب ملايين السياح حول العالم

وتابع أن افتتاح مطار برج العرب الجديد في شهر يونيو المقبل، وهو أول مطار مصري صديق للبيئة؛ والدولة تستهدف جذب ملايين السياح حول العالم.

واستطرد: «التطويرات في المطارات تشمل سرعة دخول وخروج السائحين، ونستهدف الوصول بعدد السائحين لـ90 و100 مليون راكب سنويا، و40 مليون فقط في مطار القاهرة».