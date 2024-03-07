طلاب يتبرعون بمصروفهم للمشاركة في «شنط رمضان» بالمنوفية

تقترب نسائم شهر رمضان الذي يتميز بالرحمة والمغفرة، وتتشارك جميع فئات المجتمع في تقديم المساعدة للفقراء والمساكين، وفي قرية البندارية بمحافظة المنوفية، قرر مجموعة من الطلاب المشاركة في مبادرة تعبئة شنط رمضان، وتوزيعها على الأهالي.

«إلى الأستاذ المحترم محمد حمدي ابن القرية في الأزمة موجود ونشكره على تعبه تبرعات فصل 1 / 3 لشنطة رمضان، وشكرا يا عميد»، فوجئ محمد حمدي أحد المنظمين لمبادرة شنط رمضان، باستلام خطاب تبرع من مجموعة من الطلاب يشكرونه على جهده وإعلانهم المشاركة في تعبئة شنطة رمضان بالقرية.

يقول «حمدي» إن تلك اللفتة الطيبة والتبرع من طلاب صغار هو أفضل التبرعات التي حصلت عليها حتى الآن في إطار المبادرة الرمضانية. فقد أثنى على حرصهم على جمع مصروفاتهم الشخصية ووضعها في ظرف ورقي للتبرع للمحتاجين في القرية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تقدم مثالًا رائعًا للتربية الحسنة وحسن الخلق، والوقوف بجانب من في حاجة في المجتمع.

ومن جانبها قالت دعاء البابلي، مديرة مدرسة التعليم الأساسي في البندارية، إنها بعد أن علمت بالمشاركة النبيلة من الطلاب في المدرسة، حرصت على جمعهم وتوجيه الشكر لهم على هذه البادرة الطيبة. كما تعمل حاليًا على إعداد شهادات تقدير وتكريم لهم، سيتم تقديمها في طابور الصباح لرفع روحهم المعنوية وتشجيع زملائهم على المشاركة في الأعمال الخيرية في القرية.

محمد زهران، الطالب في الصف الأول الإعدادي ويبلغ من العمر 11 عامًا، قال إنه وجد هو وزملاؤه في المدرسة أن أهالي القرية يُطلقون مبادرة سنوية لتوزيع شنط رمضان قبل حلول شهر رمضان المبارك. بعد جمعهم مبلغًا ماليًا، قرروا أن يكونوا هم المبادرون ويقوموا بكتابة الرسالة المذكورة على الظرف.

أما مازن جاب الله، البالغ من العمر 13 عامًا، عبر عن سعادته بالمشاركة في تعبئة وتوزيع شنط رمضان التي ستساهم في جلب البهجة والسرور لقلوب المحتاجين خلال الشهر الكريم. وأكد أنه وزملاؤه قد اتفقوا على جمع أنفسهم للذهاب إلى المكان المخصص لتعبئة وتغليف الشنط، بهدف المساهمة في توزيعها على أهالي القرية.