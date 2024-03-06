استعدادات القليوبية لاستقبال شهر رمضان.. غرف عمليات وشوادر ومعارض

استعدت محافظة القليوبية لاستقبال شهر رمضان الكريم، وأعلن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حالة الطوارئ بجميع المديريات وخاصة التموين، مشيراً إلى تكثيف الرقابة على الأسواق وتحسين الخدمات للمواطنين. وأكد ضرورة تعاون رؤساء المراكز والمدن مع الغرفة التجارية لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة والقرى الأكثر احتياجاً والأكبر في عدد السكان، كجهد اجتماعي ووطني.

إنشاء غرفة عمليات بالوحدات المحلية

وتضمنت الإجراءات اللازمة إنشاء غرفة عمليات في الوحدات المحلية، حيث شدد المحافظ على دور الوحدات المحلية للمراكز والمدن في هذا الشأن. وتضمنت المهام الواردة للغرفة وجود مندوبين من التموين والطب البيطري والصحة والمياه والكهرباء لمواجهة أي مشاكل طارئة. وسيتم الإعلان عن أرقام هذه الغرف في أماكن واضحة بالوحدات المحلية.

وجرى تشديد الرقابة بالمرور على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بمطابقة السلع للمواصفات والصلاحية والنظافة العامة وتوفير السلع الأساسية. ويشمل ذلك الاستعانة بشرطة المرافق لتنظيم حركة البيع والشراء وحركة المرور والباعة الجائلين وعرض السلع وإخلاء الأرصفة لتحقيق سيولة المرور.

كما يجري تفعيل نقاط الرقابة بالأسواق، التي تضم مفتشين من التموين وطبيب بيطري ومفتش صحة وموظف إداري من الوحدة المحلية، للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وردع التجار المتلاعبين بالأسعار.

وستُسمح لعمل شوادر في جميع المراكز والقرى لعرض السلع بهدف تجنب زيادة الأسعار، وستتاح الفرصة للجزارين للمشاركة في شوادر بيع اللحوم، مع توفير خدمة نقل اللحوم بعد ذبحها في المجازر إلى الشوادر على نفقة الطب البيطري.

تكثيف الدور الرقابي

أضاف المحافظ أنه على مديرية التموين وقسم مباحث التموين تكثيف الدور الرقابي للأجهزة الرقابية المختلفة لمراقبة أعمال المخابز والأسعار في الأسواق وضبط السلعة المنتهية الصلاحية أو غير المعلومة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك المعروضة. تم إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها في جميع المراكز لتلقي أي شكاوى أو مقترحات من المواطنين والعمل على حلها فورًا.

كما أكد على أهمية توفير غاز البوتاجاز ومراقبة توزيعه وتنظيم النوبتجيات اللازمة لمواجهة أي تقصير أو نقص وحل أي مشاكل على الفور. تم المرور على الأسواق العامة والمجمعات الاستهلاكية والأنشطة المختلفة للتأكد من وفرة السلع الأساسية المطابقة للمواصفات وانضباط الأسعار في الأسواق.

وتم التنسيق لتعديل مواعيد تشغيل المخابز لتتناسب مع شهر رمضان الكريم وضمان توفير الخبز بجودة مثالية من حيث الوزن والمواصفات. كما تم التنسيق مع شركة بوتاجسكو لتوفير الكميات اللازمة من أسطوانات البوتاجاز لمراكز ومدن المحافظة لتجنب اختناقات في هذه السلعة. كما تم تدبير مخزن لاستلام حصة إضافية من أسطوانات البوتاجاز في بداية شهر رمضان لتوفير السلعة للمواطنين.

أشار محافظ القليوبية إلى دور مباحث التموين في إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أيام يتضمن المتابعة اليومية والدورية لاحتياجات السوق واحتياجات جمهور المستهلكين، بهدف توفير السلع المناسبة والتنبؤ بالأزمات قبل حدوثها في أي سلعة. ويشمل دورهم أيضًا عمل حملات دورية مفاجئة وتكثيف الرقابة لضبط أسعار السوق.

تكثيف الحملات على محال الجزارة

أوضح الهجان أن على مديرية الطب البيطري تكثيف الحملات على محلات الجزارة والأسواق والمطاعم، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الشؤون الصحية. كما ينبغي تكثيف الحملات على محلات بيع الطيور والدواجن الحية وضبط عمليات بيعها وفقًا للقانون رقم 70 لسنة 2009م، ومتابعة الإجراءات والضوابط اللازمة للسماح بفتح محال تداول الطيور تمهيدًا لتغيير النشاط إلى تداول لحوم طيور مجهزة مجمدة.

وشدد على الحد من إجازات الأطباء القائمين بالعمل في المجازر، وضمان سلسة سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بدائرة المحافظة. وينبغي أيضًا إنشاء غرفة عمليات في المديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقي أي شكاوى أو مقترحات من الجزارين والمواطنين والعمل على حلها فورًا.

وينبغي التنسيق مع الإدارات التابعة للمديرية لإيفاد طبيب بيطري للعمل في نقاط الرقابة الموجودة بأسواق مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع مفتش التموين ومفتش الصحة والموظف الإداري من الوحدة المحلية، لحل مشاكل المواطنين.

تشكل غرفة عمليات

أوضح المحافظ أن دور قطاع الكهرباء إنشاء غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات الكهرباء وهندسات الكهرباء بمراكز المحافظة لمواجهة أي مشاكل طارئة والعمل على الحل الفوري لمشاكل المواطنين.

صرف المساعدات للأسر الأكثر احتياجا

أشار محافظ القليوبية إلى ضرورة تعزيز دور مديرية التضامن الاجتماعي في التوسع في الأبحاث الاجتماعية وصرف المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا في شهر رمضان الكريم، وتوسيع نطاق المساعدات المادية من جميع الجهات المؤهلة لصرف مساعدات للمحتاجين. كما دعا إلى تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم وتقديم مكافآت للمتسابقين خلال هذا الشهر المبارك.

وأشاد المحافظ بدور مديرية الأوقاف في توفير الإضاءة للمساجد احتفاءً بجلالة الشهر الفضيل، وتنظيم ندوات ثقافية ودينية ومحاضرات في المساجد والمؤسسات والهيئات وفرق الأمن ومراكز الشباب والسجون. وأكد ضرورة الاستفادة من خبراء الأزهر الشريف والمفكرين لتقديم المحاضرات في ملتقى فكري واحد على مستوى المحافظة.

إقامة حفلات رمضانية

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى ضرورة إقامة الحفلات الرمضانية والمسابقات الدينية في قصر مديرية الثقافة وفروعها بالمراكز والمدن، وتنظيم الدورات الرياضية الرمضانية بمراكز الشباب والمسابقات الفنية الملائمة.

وحث المحافظ إدارة المرور وشرطة المرافق على مراقبة الطرق والمواقف وإزالة الاحتكارات والباعة الجائلين، وضمان سلامة حركة المرور خلال فترات الذروة.

أكد على شركة مياه الشرب والصرف الصحي إقامة غرفة عمليات في المواقع الرئيسية لمحطات المياه لمواجهة أي طوارئ والعمل على حل المشكلات فورًا. وأوضح أنه تم تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الاستغاثات والشكاوى والمقترحات من المواطنين، إضافة إلى الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر على مصلحة المواطنين.

الخط الساخن للطوارئ

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ قام بتكليف الأجهزة التنفيذية بالتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات المقدمة لهم. وأضاف أنه تم تخصيص الأرقام التالية: 01119992624 (واتساب) و 114 كخط ساخن لاستقبال الاستغاثات والشكاوى والمقترحات من المواطنين، بالإضافة إلى التواصل عبر الصفحة الرسمية "محافظة القليوبية منظمة حكومية" للإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر على مصلحة المواطنين.