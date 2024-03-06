انخفاض أسعار الأسماك في منافذ البيع بالمنوفية.. كيلو البلطي بـ60 جنيها

أكد الدكتور رفعت حماد وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، انخفاض أسعار الأسماك خلال الآونة الأخيرة في منافذ البيع الرسمية التابعة لمديرية الزراعة، وكذا معارض أهلًا رمضان المنتشرة في جميع مراكز المحافظة.

وتابع «حماد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وجه مديري الإدارات البيطرية بالمتابعة المستمرة لضبط الأسعار والاطمئنان على صلاحية الأسماك الطازجة والمجمدة في الأسواق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض الأسعار في منافذ البيع خلال الفترة المقبلة.

تراجع أسعار الأسماك

وقال ياسر خليل أحد البائعين في منفذ بيع بشبين الكوم، إنّ أسعار الأسماك شهدت تراجعًا في الأيام الماضية، لذلك كان هناك إقبال وزحام شديد على منافذ البيع للاستفادة من انخفاض الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك.

أسعار الأسماك في منافذ «زراعة المنوفية»

السمك البلطي: يتراوح بين 60 و70 جنيهًا

السمك المكرونة: يتراوح بين 80 و90 جنيهًا

السمك التونة: يتراوح بين 85 و90 جنيهًا

السمك الجندوفلي: يتراوح بين 65 و80 جنيهًا

سمك موزة: يتراوح بين 80 و90 جنيهًا

سمك السردين: 70 جنيهًا

طبق شوربة السي فود: 60 جنيهًا

الجمبري: يتراوح بين 200 و250 جنيهًا

سمك الرنجة: يتراوح بين 95 و110 جنيهات