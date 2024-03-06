انطلاق المؤتمر العلمي الـ23 للاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، انطلاق المؤتمر العلمي الثالث والعشرون للاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط بمشاركة 37 كلية من كليات الصيدلة من مختلف الجامعات المصرية.

انطلاق مؤتمر كلية الصيدلة بحضور 37 كلية من الجامعات المصرية

وأشار «المنشاوي»، أن المؤتمر جاء تحت عنوان بصيرة تنير عقولنا، بحضور عدد من المسئولين وطلاب الكليات بالجامعات المختلقة، إذ تعتبر كلية الصيدلة من أهم الكليات في تحقيق جودة العملية التعليمية، وحصولها على الاعتماد المؤسسي، واعتماد برامجها، وتجديد الاعتماد.

وأكد أن كلية الصيدلة تسير في المسار العلمي والبحثي المأمول ضمن منظومة البحث العلمي لجامعة أسيوط، وجاء الموتمر من أجل دعم الجامعة لأفكار الطلاب وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 فى خلق جيل قادر على الارتقاء بالجمهورية الجديدة ومواكبة التطورات السريعة ومتطلبات سوق العمل.

مؤتمر كلية الصيدلة بجامعة أسيوط

وجاء المؤتمر في دورته الثالثة والعشرين استكمالًا لمسيرة متواصلة من العطاء والتميز للاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة والذى تأسس عام 1982، ويستمر المؤتمر على مدار أربعة أيام ويناقش العديد من المحاور أبرزها الإنسان وصحته النفسية بالتعاون مع مركز سالمين، والصحة النفسية والتغذية بالتعاون مع لايف ستايل كلينك، ودور هيئة الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي والصحة