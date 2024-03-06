11 قاعدة لتعلم فنون الطهي.. تجنبي مصير نشوى مصطفى بمسلسل إمبراطورية ميم

تجسد الفنانة نشوى مصطفى، دور شقيقة الفنان خالد النبوي، في مسلسل إمبراطورية ميم، لكنها لا تمتلك خبرة كافية في مجال الطبخ، ما يؤدي إلى حوارات اجتماعية، بينها وبين شقيقها وأبنائه، لذا فإن هناك 11 قاعدة لكي تصبح ربة المنزل طاهية محترفة.

ظهرت الفنانة نشوى مصطفى، في فيديو قصير تتحدث عن شخصيتها، والمشاهد التي تدور بينها وبين الفنان خالد النبوي: «عنده عيبين العيب الأولاني مبيعرفش يعبر عن مشاعره، والعيب التاني مبيعجبوش طبيخي».

11 قاعدة لتعلم فنون الطهي

اكتساب مهارات في الطبخ، أكثر من إعداد الوصفات، أي معرفة الاستخدام الأمثل لكل أداة، بحسب موقع leithsonline.

مشاهدة فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لبعض الطهاة المحترفين، للاستفادة من خبراتهم.

شراء معدات جيدة للطهي، والبحث عن كل ما هو جديد.

اختيار الأدوات المناسبة للمطبخ، أي عدم شراء أدوات عديمة الفائدة.

التذوق في أثناء الطهي، للوصول إلى نكهة مميزة.

شراء مكونات الوصفات من أماكن جيدة وموثوقة المصدر.

اللجوء إلى استخدام التوابل السليمة أفضل من المطحونة، من حيث النكهة والطعم.

تقديم سلطات بجانب الوصفات، لأنها تعطي شكل متكامل للسفرة، إعداد المصنعات في المنزل أفضل كثيرًا من شرائها، لأنها تكون صحية أكثر وموفرة في نفس الوقت، وخالية من المواد الحافظة، المضرة بصحة الجسم.

تعلم طرق الاستفادة من الأكل البايت، وتحويله إلى وصفات جديدة، بدلًا من التخلص منه.

الدخول في دورات الطبخ الأون لاين، للاستفادة بشكل دائم.

تعلم الطرق المختلفة لصناعة المعجنات، لأنها جزء أساسي لكي تصبح المرأة شيف مميزة.

فريق عمل مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، من بطولة الفنان خالد النبوي، وسيعرض خلال شهر رمضان لعام 2024، ويشارك فيه عدد من الفنانين، أبرزهم نشوى مصطفى، حلا شيحة، محمود حافظ، نور النبوي، ومحمد محمود عبدالعزيز، والعمل الدرامي من إخراج محمد سلامة.