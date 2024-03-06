مشكلة يناقشها مسلسل كامل العدد +1.. كيف تتعامل مع أولادك المشاغبين في البيت؟

أحداث كثيرة، قد تميل إلى الحقيقة والمواقف الحياتية، يجسدها مسلسل كامل العدد +1، والتي ظهرت خلال عرض البرومو الرسمي للمسلسل، على منصة «WATCH IT» وشاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن أبرز تلك المشاهد هو انزعاج الأب من ضجيج أولاده.

8 أطفال هم أبناء الفنان شريف سلامة ودينا الشربيني خلال مسلسل كامل العدد +1، وبسبب كثرتهم يتسببون في ضجيج مرتفع للغاية، ما يؤدي إلى مضايقة الأب بشكل مستمر، مما يسبب له شعورا بأنه لا يدرك كيفية التعامل معهم، ووفق ما ذكرته «الشربيني» خلال عرض البرومو الرسمي.

الطرق التعامل مع الأطفال المشاغبة في المنزل

ومن وحي مسلسل كامل العدد +1، نستعرض أبرز الطرق التي يمكن أن يتعامل بها الأب مع أولاده المشاغبين، وفق ما نشره موقع «indiaparenting»، ويعد من هذه الطرق هو التحدث معهم بأسلوب لين ولطيف، حتى تصل لهم رسالة أن ما يفعلونه ليس صحيحًا.

إذا كان هناك أطفال صغيرة ما بين العام والـ7 أعوام، يمكن أن يجري الحوار معهم حول أفلام الكارتون التي يفضلون مشاهدتها وإدخال بعض النصائح عن طريق تلك الأفلام الكرتونية، أما عن طرق العقاب يجب أن يبتعد الأب تمامًا عن الضرب كوسيلة للعقاب، بل يمكن حرمانهم من نشاط يفضلون القيام.

مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1، سوف يتم عرضه على مدار 15 حلقة، وتميل أحداث المسلسل إلى الطابع الاجتماعي بين زوجين وأبنائهما، من خلال تطورات جديدة يواجهها الزوجان، من بطولة دينا الشربيني، التي تجسد شخصية ليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وشريف سلامة الذي يجسد شخصية أحمد طبيب التجميل.