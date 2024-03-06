أستاذ بالأزهر: الرسول علمنا التصدق والتكافل بما يفيض عن حاجتنا (فيديو)

فسر الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، الحديث: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليَعُدْ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، رواه مسلم».

وأضاف «نبوي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، قائلا: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيعلمنا التكافل، ولو أي حاجة بتزيد عن احتاجاته يراعى الآخرين فى احتياجاتهم ويعطيهم مما فاض عن حاجتهم».

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: «ممكن العطاء يكون مساعدة حتى لو في الطريق، توصل شخص فى سكتك، وكمان الطعام والفائض عن الحاجة أساعد بها المحتاجين، علشان ربنا سبحانه وتعالي يعطينا بها الأجر الجميل».