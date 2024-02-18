داعية إسلامي: النبي أرسى مبادئ التكافل الاجتماعي في المدينة

قال الشيخ سيد عبدالنبي، الداعية الإسلامي، إنَّ التكافل الاجتماعي معناه التعاون، وعلمنا سيدنا النبي محمد - صلى الله عليه وسلم، معنى التكافل في حديثه الشريف، الذي شبه فيه الأمة بالجسد الواحد، تالياً قول النبي: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

وأضاف «عبدالنبي»، في حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، والمذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الفرد داخل المجتمع عليه أن يشعر بأخيه، فالكل مثل البنيان الواحد، كله يشد بعضه بعضا، وأول ما فكر فيه النبي محمد - صلى الله عليه وسلم، عندما هاجر إلى المدينة لبناء دولة قوية، أنه آخى بين المهاجرين والأنصار.

وتابع الداعية الإسلامي: «نرى حرص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، على وضع قواعد بناء دولة المدينة القائمة على التكافل بين المجتمع، والإخاء بين المهاجرين والأنصار».