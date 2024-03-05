مصطفى عمار: «المتحدة» تتعاون مع 14 شركة إنتاج مختلفة في دراما رمضان 2024

قال الكاتب الصحفى مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن» إن مسلسل «جعفر العمدة» العام الماضي قدم حبكة درامية في حارة شعبية، لكنه لم يسئ لمصر، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملت على عودة الأعمال الدرامية للأطفال، فهناك 3 أعمال درامية للأطفال تقدمها المتحدة هذا العام، بعد غياب سنوات عديدة لدراما الأطفال.

برنامج مبهر للدكتور علي جمعة في رمضان 2024

أضاف خلال لقاء مع الإعلامية هاجر جميل في برنامج «شارع مصر»، المذاع على راديو «شعبي إف إم»، أن البرنامج الديني الذي يقدمه فضيلة الدكتور علي جمعة، في شهر رمضان المقبل، سيكون مبهرا، لأنه يحاور الأطفال حول الأسئلة التي تدور في ذهنهم فيما يخص الذات الإلهية، وهو من أهم المحتويات البرامجية هذا العام.

مسلسلات رمضانية من 15 حلقة فقط

وتابع بأن 14 شركة إنتاج مختلفة تعمل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للخروج بالموسم الدرامي الرمضاني بشكل يليق، وهناك مسلسلات ستكون عبارة عن 15 حلقة فقط، وهذا من أجل تعدد المسلسلات وتشغيل عمالة وفنانين أكثر، مشددا على أن قطاع الشركة المتحدة للإنتاج الفني استطاع إدخال البهجة في شهر رمضان للأطفال من خلال مسلسل «يحيى وكنوز».