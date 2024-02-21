ألبرت شفيق: «المتحدة» تستعد لتقديم برامج «طهي» مميزة في رمضان

قال ألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الجمهور والمشاهد هما الهم الأول والأخير دائما بالنسبة للشركة المتحدة.

تكامل وتجانس بين كل قطاعات «المتحدة»

وأضاف شفيق خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، هناك تجانس وتكامل بين جميع قطاعات الشركة المتحدة والجميع يعمل بمنتهى القوة على مدار الساعة.

وواصل، أنه سيتم العمل على مجموعة من برامج الطبخ المتميزة طوال شهر رمضان عبر شاشات المتحدة، وسنلبي كل رغبات المشاهدين.

العمل على تسليم حلقات مسلسلات رمضان في مواعيدها

وأكمل رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: نتمنى تسليم حلقات مسلسلات رمضان من المنتجين في مواعيدها، موضحا أن تسليم الحلقات من الأمور الصعبة التي تواجهنا.