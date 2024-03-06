مفأجاة في جنازة حلمي بكر.. «تصريح الدفن ضاع»

ما زال جدل وفاة حلمي بكر مسيطرا على الساحة الفنية، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تأجيل دفن جثمانه 36 ساعة، بسبب الخلافات، التى وقعت بين عائلته وعائلة زوجته السيدة سماح القرشي.

سبب تأخير جثمان حلمي بكر

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أن هشام نجل الراحل حلمي بكر فقد تصريح دفن جثمان والده، يوم الجنازة، بسبب تأخير وصول الجثمان للمسجد حينها، إذ وقَّع شقيق الراحل على ورقة بجلب التصريح بعد انتهاء العزاء، ما تسبب في حدوث مشاهدات بين الطرفين.

عزاء ثاني لحلمي بكر

وكانت سماح القرشي أرملة الموسيقار حلمي بكر، أقامت أمس العزاء الثاني للراحل في منزله بمنطقة المهندسين، واستقبلت الأصدقاء والأقارب الذين لم يتمكنوا من حضور العزاء الذي أقيم الأحد الماضي، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وفاة حلمي بكر

وغيَّب الموت، الموسيقار الكبير حلمي بكر، الجمعة الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، دام لشهور، ألزمه الفراش، بعد وعكة صحية شديدة، في منتصف عام 2023.