رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مفأجاة في جنازة حلمي بكر.. «تصريح الدفن ضاع»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:00 م | الأربعاء 06 مارس 2024
حلمي بكر

حلمي بكر

ما زال جدل وفاة حلمي بكر مسيطرا على الساحة الفنية، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تأجيل دفن جثمانه 36 ساعة، بسبب الخلافات، التى وقعت بين عائلته وعائلة زوجته السيدة سماح القرشي.

سبب تأخير جثمان حلمي بكر

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أن هشام نجل الراحل حلمي بكر فقد تصريح دفن جثمان والده، يوم الجنازة، بسبب تأخير وصول الجثمان للمسجد حينها، إذ وقَّع شقيق الراحل على ورقة بجلب التصريح بعد انتهاء العزاء، ما تسبب في حدوث مشاهدات بين الطرفين.

عزاء ثاني لحلمي بكر

وكانت سماح القرشي أرملة الموسيقار حلمي بكر، أقامت أمس العزاء الثاني للراحل في منزله بمنطقة المهندسين، واستقبلت الأصدقاء والأقارب الذين لم يتمكنوا من حضور العزاء الذي أقيم الأحد الماضي، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وفاة حلمي بكر

وغيَّب الموت، الموسيقار الكبير حلمي بكر، الجمعة الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، دام لشهور، ألزمه الفراش، بعد وعكة صحية شديدة، في منتصف عام 2023.

اقرأ المزيد:

صفاء أبو السعود وعلي الحجار يصلان عزاء حلمي بكر 

وصول نجل حلمي بكر عزاء والده بمسجد الحامدية الشاذلية

محمد فؤاد وإيهاب توفيق يصلان عزاء حلمي بكر 

ابنة حلمي بكر: بابا قبل ما يموت قالي ادعيلي أدخل الجنة

أرملة حلمي بكر تقيم عزاء جديدا في المهندسين اليوم.. وبالشرقية الخميس المقبل
بقلم أحمد عبد الرحمن