«المنوفية» تفوز بذهبية وبرونزيتين في بطولة رفع الأثقال للجامعات

شاركت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة، في بطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد العليا المصرية الشهيد الرفاعي 51، طلبة وطالبات، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات، بالتعاون مع جامعة طنطا، بمشاركة 173 طالبًا وطالبة من 21 جامعة، وذلك بمقر جامعة طنطا.

الطلاب الفائزون بالمداليات

وأعلن رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة حصدت عدة ميداليات خلال المسابقة، إذ حصل الطالب السيد أيمن السيد الجعار بكلية الحقوق على مركز اول إعاقة حركية والميدالية الذهبية وزن 53 كجم، والطالبة زينب عبد الغنى محمود بكلية التربية الرياضية علي مركز ثالث والميدالية البرونزي وزن 49 كيلوجراما.

دعم الجامعة للطلاب

بينما حصلت الطالبة أميرة احمد مختار بكلية التربية الرياضية علي المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 64 كيلوجراما في بطولة رفع الأثقال، مؤكدا أن الجامعة تشجع طلابها علي المشاركة في جميع الأنشطة بالجامعة وخارجها وتشجع المواهب في جميع المجالات إيمانا منها بأهمية الأنشطة الطلابية ودورها في بناء شخصية الطلاب المتوازنة والفاعلة.

وشاركت جامعة المنوفية في البطولة تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي والكابتن معتز صادق مشرف النشاط الرياضي، وتولى الاشراف على الطلبة والطالبات خلال منافسات بطولة رفع الأثقال الثلاثي خالد طلبة وعلي السيد وجيهان سامي.