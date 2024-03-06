محارب.. دراما تشويقية تبرز الصراع بين الخير والشر

يعود الفنان حسن الرداد للمنافسة فى موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل «محارب»، بعد غياب عامين، حيث يشهد مسلسله الجديد تعاونه لأول مرة مع المخرجة شيرين، وينضم إلى بطولة المسلسل الفنان أحمد زاهر، يأتى ذلك بعد تأجيل المشروع من العام الماضى، ليقوم المؤلف محمد سيد بشير بإعادة كتابة بعض الحلقات لتتناسب مع التغييرات التى طرأت خلال هذا العام.

«محارب» اسم على مسمى لشخصية «الرداد» ضمن أحداث العمل الدرامى المكون من 30 حلقة، حيث اختار «حسن» أن يجسد شخصية «عزيز» الشاب المكافح القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته فى القاهرة، وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً مهماً يغير مسار حياته، وتبرز أحداث المسلسل الصراع ما بين الخير والشر.

جمعت المخرجة شيرين عادل مجموعة من الأبطال خلال أحداث المسلسل، بجانب حسن الرداد، وأحمد زاهر، حيث يشارك فى العمل كل من: ماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى ومنة فضالى وتامر عبدالمنعم وغفران ومحمود الليثى وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان وعابد عنانى ونور محمود وأحمد عنان وكريم العمرى وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود عمرو محمود ياسين وحسن عيد.