السيناريست محمد سيد بشير: فكرة مسلسل محارب جاءت من الواقع

«فكرة المسلسل جاءت من الواقع»، هكذا تحدث محمد سيد بشير، مؤلف مسلسل «محارب» عن العمل الدرامي المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، على قنوات المتحدة.

وقال بشير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أشعر باستمرار أن الجمهور يحتاج إلى أعمال تتحدث عنه، لذلك تأتي فكرة المسلسلات من الواقع، مثلما قدمت في أيوب وأبو جبل بالسنوات السابقة، وبمجرد أن جاءت لي الفكرة تحدثت مع الفنان حسن الرداد، وطورنا العمل لأنه كان من المقرر أن يقدم العام الماضي».

بشير: حسن الرداد بطل «محارب» من اللحظة الأولى

وأضاف محمد سيد بشير لـ«الوطن»، أنه لم ير سوى حسن الرداد بطلاً لمسلسله منذ كتابة أولى الحلقات، ووقتها أرسلت له الفكرة ورحب بها، وبدأنا العمل عليها من العام الماضي، ولكن الشيء الذي كان في صالحنا أننا لم نلحق السباق الرمضاني الماضي، وهذا جعل الفكرة تتطور، وانضم إلينا الفنان أحمد زاهر، ونرمين الفقي، ومحمود البزاوي».

مؤلف مسلسل محارب: نتعرض لفكرة الثأر بشكل مختلف

واستطرد حديثه، «نقدم من خلال مسلسل محارب دراما واقعية تحكي عن الصراع بين الطبقات وعدم شعورهما ببعض، ونقدم فكرة الثأر خلال المسلسل ولكن بشكل مختلف، وأتمنى أن ينال العمل الدرامي إعجاب المشاهدين».