قائمة مسلسلات رمضان 2024 على شبكة قنوات CBC

كشفت قنوات CBC عن بروموهات وبوسترات الأعمال التي يتم طرحها في شهر رمضان ضمن خطتها الموضوعة، إذ تشمل العديد من الأعمال التي تتنوع بين الكوميدي والأكشن والعائلي والخيالي وغيرها ومن أبرز الأعمال، التي يتم انطلاقها على شبكة قنوات CBC مسلسل وبقينا اتنين الذي انضم مؤخرًا إلى السباق.

مسلسل وبقينا اتنين بطولة شريف منير

يعتبر مسلسل وبقينا اتنين من المسلسلات التي انضمت مؤخرًا إلى المارثون الرمضاني، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة وكشفت قناة CBC عن البوستر الرسمي له ليتم عرضه ضمن الخطة الرمضانية التي وضعتها، وأبطاله شريف منير ورانيا يوسف وتأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.

مسلسل صيد العقارب في رمضان 2024

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب على شبكة قنوات CBC حسبما أعلنت ومن أبطاله الفنانة غادة عبدالرازق ورياض الخولي وسيمون كما أنه من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

مسلسل محارب على قنوات CBC

ويشارك هذا العام مسلسل محارب ضمن الأعمال التي يتم طرحها على شبكة قنوات CBC حيث يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد وأحمد زاهر ونرمين الفقي إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين ويعتبر هذا المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

مسلسل صدفة في رمضان 2024

ويتم عرض مسلسل صدفة على شبكة قنوات CBC في رمضان 2024، ويقوم ببطولة مسلسل صدفة الفنانة ريهام حجاج وعصام السقا وخالد الصاوي كما انه يحمل توقيع المخرج سامح عبد العزيز وتأليف أيمن سلامة.

مسلسل سر إلهي على قناة CBC

وكشفت شبكة قنوات CBC عن بوستر مسلسل سر إلهي الذي يتم طرحه ضمن الخطة الرمضانية التي وضعتها، ويعتبر مسلسل سر إلهي من بطولة روجينا ومي سليم ومحمد ثروت وكوكبة من نجوم الفن الكبار كما انه من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024

ويشارك أيضًا مسلسل مسار إجباري في المارثون الرمضاني لعام 2024 حيث يتم عرضه على شبكة قنوات CBC، ومن أبطاله عصام عمر وأحمد داش وصابرين وبسمة وغيرهم كما انه من تأليف أمين جمال وإخراج نادين خان.

مسلسل مليحة في رمضان 2024

ومن الأعمال التي تناقش القضية الفلسطينية ويتم طرحها على شبكة قنوات CBC مسلسل مليحة الذي يقوم ببطولته دياب وميرفت أمين وأشرف زكي والفلسطينية سيريم خاس وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.