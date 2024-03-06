نقاد: «الرداد» له مكانة في قلوب المشاهدين.. و«زاهر» سيكون «جوكر» العام

تحدث عدد من النقاد عن مسلسلات رمضان 2024، مشيدين بالأداء الكبير والجهود المنظمة للشركة المتحدة من أجل خروج المسلسلات بشكل منظم وتقديم منتج يليق بالمشاهدين من خلال أعمال متنوعة وتشويقية، منها مسلسل «محارب» بطولة الفنان حسن الرداد، الذى يتنافس هذا العام مع الأعمال المكونة من 30 حلقة، وقد توقع عدد من النقاد النجاح لمسلسل «محارب» من بطولة الفنان حسن الرداد، حيث قال الناقد محمود قاسم: «تنتظر فئة كبيرة من الجمهور أعمال الفنان حسن الرداد، سواء على مستوى السينما أو الدراما، وذلك لأن «الرداد» صنع لذاته مكانة خاصة فى قلوب المشاهدين، وتميز باللون الكوميدى تحديداً، وعندما يقدّم أعمالاً جادة، يتعلق الجمهور بأعماله بشكل أكبر، حيث كان آخر أعماله الدرامية مسلسل «بابلو»، الذى اعتمدت أحداثه أيضاً على التشويق والإثارة».

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»: حسن الرداد من النجوم المميزين وسط جيله، لأنه يستطيع أن يقدم العمل الجاد وبداخله بعض المشاهد الكوميدية، كما أن شيرين عادل مخرجة كبيرة عملت مع كبار النجوم، ولها باع كبير فى عالم الدراما، وبشكل خاص أنتظر أعمالها، فهى أخرجت عدداً كبيراً من الأعمال الناجحة مثل «بيت فرح، النمر، بخط الإيد وشقة فيصل» وغيرها من الأعمال الفنية.

وتحدث الناقد الفنى عن الفنان أحمد زاهر بشكل خاص، مرجّحاً أنه سيكون «جوكر» هذا العام، لأن الفنان أحمد زاهر دائماً يقدّم أفضل الإمكانيات فى كل عمل يدخل به المنافسة، مثل دوره الشهير «فتحى البرنس» فى مسلسل «البرنس» مع الفنان محمد رمضان، فقد خطف الأنظار وقتها، وكان «تريند» فى هذا العام.

بينما قال الناقد طارق الشناوى، أتوقع موسماً رمضانياً قوياً خلال هذا العام، وأنتظر مسلسل «محارب» بطولة حسن الرداد، وذلك بسبب سيناريو المؤلف محمد سيد بشير، وإخراج المخرجة الكبيرة شيرين عادل، فهى مخرجة متميزة، ولها باع كبير فى تاريخ الدراما، ويعتمد المسلسل هذا العام على البطولة المشتركة بين الفنان حسن الرداد وأحمد زاهر.

وأضاف «الشناوى» لـ«الوطن» أن من المميز هذا العام، أن النجم حسن الرداد يسعى باستمرار لأن يغير جلده، وقد بدأت الدعاية لمسلسل «محارب» مبكراً من خلال فيديوهات ترويجية عن أبطال المسلسل بشكل كوميدى وفكاهى بين «زاهر والرداد والسبكى»، وأبطال المسلسل، وهذه الفكرة جاءت فى صالح العمل، لأنها انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل سريع.

وتابع «الشناوى» حديثه: «سيشهد موسم دراما رمضان هذا العام منافسة قوية، خاصة أن الموسم الحالى به أعمال تنوعت بين 15 حلقة وأخرى 30 حلقة، وهذا أدى إلى وجود زحام كبير وسباق بين الأعمال، مشيداً بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى قررت أن تشارك فى إنتاج عدد كبير من الأعمال الفنية المهمة لدراما رمضان 2024، والتى تتنوع ما بين الأعمال الكوميدية والاجتماعية والتشويقية، وأعمال أخرى تاريخية، فهى تبذل جهداً كبيراً من أجل تقديم منتج فنى متكامل العناصر للمشاهدين.