محلل سياسي: الولايات المتحدة تُعطي إسرائيل الضوء الأخضر لإبادة غزة

علّق المحلل السياسي محمد العالم، المختص في الشأن الأمريكي، على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، بأنّ إسرائيل دولة ذات سيادة، لا تملي واشنطن عليها ما يجب فعله.

ووصف «العالم»، خلال حديثه مع «الوطن» تصريحات ماثيو ميلر، بأنها مراوغة ومحاولة للتنكر مما يحدث في غزة.

ما يحدث في غزة بضوء أخضر من واشنطن

وقال إنّ الطريقة التي تتعامل بها إدارة بايدن، مع ما يحدث في غزة تتلخص في أسلوب واحد وهو «المراوغة»، لا سيما مع محاولة البيت الأبيض التنكر من جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة، بدعوى أن إسرائيل دولة ذات سيادة، في حين أنه من أعطى الضوء الأخضر لشن العدوان على القطاع، إضافة إلى دعم الاحتلال بالأسلحة اللازمة، وضخ مساعدات مالية كبيرة لمساندة الاقتصاد الإسرائيلي، وحشد الدعم الغربي منذ اليوم الأول للحرب.

أوضح الخبير في الشأن الأمريكي، أن البيت الأبيض ليس بحاجة لأن يملي على إسرائيل ما يجب فعله في غزة، ولكن يمكنه منع الدعم العسكري، والمالي الذي يمول آلة الحرب، والمتسبب في قتل الأطفال، والمدنيين الأبرياء.

أمريكا تراوغ من أجل إسرائيل

وتابع «العالم» أن الولايات المتحدة فقط تراوغ، وتحاول التنكر من مسؤوليتها تجاه جرائم الاحتلال، في حين أنها إذا قطعت المساعدات العسكرية، والمالية لتعطلت آلة الحرب الإسرائيلية، وسقط الاقتصاد، وستصبح عاجزة عن استكمال عدوانها على قطاع غزة.