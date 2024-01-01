تراجع ملحوظ في أسعار سبائك الذهب اليوم.. انخفض 45 جنيها

تشهد أسعار السبائك في مصر انخفاضا ملحوظا، إذ تراجعت 45 جنيها في محلات الصاغة، تزامنا مع إقبال المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهبية، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب، والتي جاءت كما يلي:

سعر سبيكة الذهب 50 جراما

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 50 جراما عيار 24 في محلات الصاغة 184ألفا و172 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

- فتسجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام 368 ألفا و344 جنيها.

أسعار السبائك في مصر

- وصل سعر سبيكة الذهب 20 جراما عيار 24 في منتصف التعاملات 73 ألفا و689 جنيها.

- أما سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام عيار 24 تبلغ 19 ألفا و838 جنيها.

- ووصل سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام إلى 38 ألفا و372 جنيها.

- وعن سعر سبيكة الذهب 5 جرامات تسجل 18 ألفا و443 جنيها.

- بينما تبلغ سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام عيار 24 الآن 114 ألفا و586 جنيها.