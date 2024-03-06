بعد ظهور داليا مصطفى به.. معلومات عن جهاز قياس السكر بدون وخز

عقب إعلان الفنانة داليا مصطفى عن إصابتها بمرض السكري، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وطرح عليها محبيها أسئلة حول الأعراض التي ظهرت عليها قبل معرفتها بالإصابة، وتسائل عدد من متابعي الفنانة عن الجهاز الذي استخدمته لمتابعة نسبة السكر لديها.

ظهرت داليا مصطفى في مقطع فيديو وهي ترتدي جهاز قياس نسبة السكر في الدم بدون وخز، مثبت على ذراعها، ويتكون الجهاز من قارئ عن بعد ومستشعر مقاوم للماء متصل بالجزء الخلفي من الذراع، ويوفر قراءات دقيقة لنسبة الجلوكوز في الدم حسب وقت استخدامه بحسب موقع الشركة المنتجة للجهاز «free style».

معلومات عن الجهاز الذي استخدمته داليا مصطفى

يمثل هذا الجهاز ثورة تقنية في مجال قياس نسبة السكر في الدم ومتابعة الجلوكوز بشكل مستمر، بدون الحاجة إلى وخز وجرح الجسم للحصول على قطرة دم، كل ما عليك فعله هو تثبيت ذلك المستشعر الصغير على الجزء الخلفي من الذراع والتحكم فيه باستخدام تطبيق على الهاتف.

وتقوم فكرة عمل جهاز «فري ستايل ليبري» على قياس الجلوكوز في السائل الخلالي، عن طريق وضع خيط رفيع ومرن على بعد 5 مم تقريباً تحت الجلد وهو ما يسمح بالوصول إلى الشعيرات الدموية الدقيقة والأوعية الصغيرة مثل المتواجدة في أطراف الأصابع، وبعد ساعة واحدة من وضع المستشعر على الذراع، يصبح جاهزاً للعمل، حيث يقوم المستشعر بقراءة نسبة الجلوكوز كل 60 ثانية.

مميزات استخدام جهاز قياس السكر بدون وخز

يوفر استخدام جهاز قياس السكر بدون وخز مميزات عديدة لمرضى السكر، يمكن تلخيصها في التالي:

1. تجنب الألم المصاحب للأجهزة التقليدية التي تتطلب سحب عينة من الدم، خاصةً في حالة الحاجة إلى اختبار مستويات السكر في الدم بشكل متكرر.

2. تقديم معلومات دقيقة عن نسبة السكر، مع إرشادات للتعامل المثالي في حالة ارتفاعه أو إنخفاضه.

3. لا ينتج عن استخدامه النفايات مثل الأجهزة التقليدية التي تتطلب عدداً من شرائط الاختبار، والإبر التي تتغير عند كل استخدام، وهو ما يضيف تكاليف مستمرة على المريض.

4. يتصل الجهاز بعدد من تقنيات الإنترنت التي تسمح للمستخدمين بمراقبة نسب السكر والجلوكوز في الدم على مدار الساعة، مع السماح بمشاركة النتائج مع الأطباء والمتخصصين إذا لزم الأمر.

طريقة استخدام جهاز فري ستايل ليبري

1. تثبيت المجس على الجزء الخلفي من أعلى الذراع، ومن ثم إدخال خيط رفيع ومعقم تحت الجلد مباشرة، يتم تثبيته في مكانه باستخدام وسادة لاصقة صغيرة.

2. إجراء مسحة سريعة تستغرق ثانية واحدة عبر القارئ الموجود فوق المجس للحصول على قراءة الجلوكوز.

3. الحصول على قراءة كل مسحة فوق المجس، والتي يمكن الاحتفاظ بها لمدة ثماني ساعات.