داليا مصطفى تعلن إصابتها بالسكري: «حصل مضاعفات ومش مكسوفة»

أعلنت الفنانة داليا مصطفى، عن إصابتها بمرض السكري، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مشيرة إلى أنها فخورة بنفسها.

داليا مصطفي تنصح مرضى السكر

ونشرت داليا مصطفي فيديو، قائلة: «صباح الخير عليكم، يارب تكون بخير كلكم، أنا كنت منزلة صورة أنا وأختي، وكنت لابسة في جهاز السكر في دراعي، وكنت بتصور عادي، وبعد ما نزلت الصورة لقيت أمهات كتير شكروني إني نزلت الصورة بالجهاز، لأن ده ادى ثقة لأولادنا المصابين بالسكر».

وأضاف: «أنا بحب أقول لكل حبايبي الصغيرين، أو السيدات اللي بيخافوا يلبسوا الجهاز دا عشان خاطر الناس وكدا، بقولكم مش مهم رأي أي حد فيا، الجهاز دا ريحني جدا، انا سكري كان بيوصل لـ8، وحصل مضاعفات مش لطيفة».

داليا مصطفى فخورة بنفسها

وتابعت داليا مصطفي: «انا عندي سكر، ومش مكسوفة خالص، يمكن ربنا عمل كده علشان يحمينا كلنا من شيئ أخطر وأكبر، والحمد الله على كل شيئ، وفخورة بنفسي مهما كنت».